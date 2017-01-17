Ученые рассказали о смертельных последствиях похода в солярий

Осло, 17 января. Научные работники из Норвегии определили, что посещение солярия может спровоцировать возникновение онкологии.

Норвежские ученые пришли к такому выводу после проведенных исследований, в котором участвовала 141 тысяча респондентов. Результаты исследования продемонстрировали, что женщины, которые ходили в солярий свыше 30 раз, подвержены риску возникновения онкологии кожи или меланомы на 32% больше, чем те девушки, которые проходят мимо солярия.

Исследователи также уверены, что полученный загар таким способом может сократить жизнь. По словам экспертов, солярий выделяет в шесть раз больше ультрафиолета, чем, к примеру, солнце в Норвегии. Этот факт влияет на риск развития раковых заболеваний, заявили ученые.

Эксперты напоминают, что лучше принимать солнечные ванны весной и летом, а также можно отправиться в отпуск, но ни в коем случае не злоупотреблять солярием.

Как ранее сообщал «Индикатор», ученые выяснили связь между перемещением раковых клеток в организме и наличием жировых накоплений в нем.