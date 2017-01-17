ДНР: ВСУ обрушили более 400 снарядов на окраины Донецка и Горловки

Донецк, 17 января. Замкомандующего оперативным командованием Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что ВСУ 427 раз обстреляли приграничные территории ДНР за сутки. По его словам, противник открывал огонь из минометов калибрами 82 и 120 мм, различных типов гранатометов, вооружения боевой машины пехоты и стрелкового оружия.

Под обстрелы ВСУ попали горловские поселки Железная Балка и Зайцево, территория бывшего аэропорта, поселки Абакумово, Луганское, Старомихайловка, окраины Горловки и Донецка.

Басурин отметил, что 10 домостроений в Горловке, Еленовке и Петровском районе Донецка получили повреждения в результате обстрелов со стороны украинской армии. Кроме того, газопровод в поселке Ясное также получил повреждения.

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