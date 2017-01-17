ДНР: в Горловке с начала конфликта повреждены более трех тысяч домов

Горловка, 17 января. С начала конфликта в Донбассе более трех тысяч домов в Горловке получили повреждения в результате обстрелов со стороны украинских силовиков. Об этом заявил исполняющий обязанности главы администрации Горловки Иван Приходько.

Он пояснил, что в результат артиллерийских ударов украинской армии повреждения получили 3,5 тысячи строений в Горловке, большая часть их которых дома мирных жителей города. Приходько также добавил, что к настоящему моменту власти республики документально зафиксировали более двух тысяч поврежденных строений, которые расположены на окраинах и в центре Горловки.

Стоит отметить, что накануне подразделения вооруженных сил Украины нанесли артиллерийский удар по окраинам Горловки, в результате которого повреждения получили семь жилых домов.