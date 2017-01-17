Хулиган из Пятигорска изуродовал трамвай после ссоры с кондуктором

Пятигорск, 17 января. Полицейские в Пятигорске заставили вандала оплатить ремонт трамвая, который он изуродовал после стычки с кондуктором. Мужчине не хватило денег, чтобы заплатить за себя и подругу, и после требования выйти из трамвая он вышиб в нем стекло.

29-летнего злоумышленника правоохранители Пятигорска разыскивали с октября 2016 года. Тогда парень вместе с девушкой сел в трамвай и принялся оскорблять кондуктора, попросившего заплатить за проезд. В ответ на требование покинуть общественный транспорт молодой человек в ярости разбил стекло трамвая и скрылся, передает «Свободная пресса» со ссылкой на ГУ МВД по Ставропольскому краю.