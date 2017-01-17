Донбасс как симптом осеннего обострения Киева: Украина снова грозит Новороссии

17 Января 2017 15:18 47

Москва, 17 января. Киев не сможет вернуть под свой контроль Донецкую и Луганскую народные республики, заявил политолог, представитель ДНР в Ростовской области Эдуард Попов.

Попов прокомментировал заявление замминистра по вопросам так называемых «временно оккупированных территорий» Георгия Туки о том, что осенью 2017 года Киев сможет вернуть ЛНР и ДНР под свой контроль.

«Что касается очередного плана Туки… Нет смысла дожидаться осени, — цитирует эксперта «Свободная пресса». — Потому что делать нужно было что-то еще вчера. Хотя бы — сегодня. Вместо этого Киев устами министра соцполитики Андрея Ревы аргументирует отказ выплачивать пенсии жителям Донбасса».

Он уточнил, что невыполнение Киевом социальных и гуманитарных обязательств перед жителями Донбасса лишь усугубляет конфронтацию сторон.

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