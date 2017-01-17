Талибы сбили на востоке Афганистана беспилотник США

Кабул, 17 января. Боевики «Талибана» взяли на себя ответственность за уничтожение на востоке Афганистана американского беспилотника, передает местное новостное агентство Пажвак, ссылаясь на источник , знакомый с ситуацией.

Накануне члены движения «Талибан» (по решению Совбеза ООН с 2003 года организация признана террористической) подобрали в провинции Нангархар дрон США, который потерпел крушение. Источник из силового ведомства не стал комментировать причины падения БПЛА, однако заметил, что эта территория провинции контролируется талибами. Отметим, что ситуация в регионе значительно ухудшилась — боевики «Талибана» развернули наступление на крупные города Афганистана, также активизировались террористы ИГ («Исламское государство» запрещено в РФ).