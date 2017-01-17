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Украина

Банда ОУН пыталась выдать себя за ополченцев ДНР, но попалась СБУ

17 Января 2017 15:06
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Банда ОУН пыталась выдать себя за ополченцев ДНР, но попалась СБУ

Киев, 17 января. Отряд Организации украинских националистов (запрещена в России), пытавшийся под видом ополченцев Новороссии совершить налет, с треском провалил задание.

Украинские националисты получили задание создать видимость деятельности «диверсионного отряда Новороссии» в так называемой «зоне АТО». В качестве цели для налета выбрали сельхозпредприятие в селе Евгеновка. Мнимые диверсанты раздобыли оружие, автомобили и главное доказательство – флаг Российской Федерации и георгиевские ленточки, флаг ДНР им найти не удалось. Во время налета националисты уложили охранников на землю, вскрыли сейф с деньгами и трудовыми книжками, развернули российский флаг и раскидали георгиевские ленточки, после чего вызвали милицию.

Однако вместо милиции оперативно приехали сотрудники СБУ, которые и задержали «диверсантов», обнаружив при них оружие, трудовые книжки и деньги. На суде оказалось, что все девять националистов имеют безупречные характеристики и являются патриотами своей страны. Подсудимых освободили в зале суда.

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