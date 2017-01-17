Сирия сегодня: войска Дамаска готовятся к штурму Дейр эз-Зора, Лавров об операции ВКС РФ

Сирия, 17 января. Власти Сирийской Арабской Республики готовятся к военной операции в Дейр эз-Зоре, Сергей Лавров назвал верным решение Москвы вступиться за Дамаск, новая миссия ООН по Сирии готовится к работе. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

Подготовка к освобождению Дейр эз-Зора

Командование правительственными силами Сирии приступило к подготовке военной операции по освобождению от боевиков населенного пункта Дейр эз-Зор, что к юго-востоку от Ракки. Для этого сирийские военные чины приняли решение о переброске подкрепления в район указанного города, при этом часть военнослужащих будет передислоцирована из долины Вади-Барада, что под Дамаском.

Сирийские солдаты готовят наступление на позиции террористов, поэтому им необходимы свежие силы, а также боеспособная военная бронетехника. В настоящее время происходит сбор продовольствия, боеприпасов и личного состава для освобождения многострадального города.

Предполагается, что позиции радикальных исламистов в окрестностях Дейр эз-Зора будут уничтожены ствольной артиллерией и, возможно, ударной авиацией. Напомним, ранее источник, близкий к террористической организации ИГ (запрещена в России) сообщил, что карательные отряды террористов во время ожесточенных боев с сирийскими войсками заняли здание автобусного вокзала города Дейр эз-Зор. Кроме этого, боевикам удалось захватить в плен несколько военнослужащих сирийской армии.

Лавров и операция в Сирии

Начав по просьбе законного президента САР военную операцию в Сирии, Российская Федерация поступила правильно, заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. По мнению главы российского внешнеполитического ведомства, Москва должна была откликнуться на призыв правительства Сирийской Арабской Республики, столица которой оказался в плотном кольце террористов.

«То, что нам удалось отбросить террористов от Дамаска и помочь сирийской армии освободить Алеппо, я считаю очень важным. Важно, прежде всего, для того, чтобы сохранить Сирию многонациональным, многоконфессиональным, светским государством, как того и требует резолюция Совета Безопасности ООН», — подчеркнул Лавров, комментируя результаты военной операции ВКС РФ в Сирии.

Глава МИД РФ заявил, что правительства тех стран, которые несколько лет наблюдали за планомерным уничтожением сирийской государственности и ничего не делали, совершили преступление. Эти государства прямо нарушали резолюцию Совета Безопасности ООН, согласно которой членам организации предписывалось не допускать превращения Сирии в исламистское государство.

ООН и УВКПЧ придут к взаимодействию

Независимая комиссия ООН по расследованию военных преступлений в Сирии, а также спецкомиссия по расследованию ситуации с правами человека в Сирийской Арабской Республике будут активно взаимодействовать. Об этом заявил верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хуссейн.

Напомним, ранее Генеральная ассамблея ООН решила создать специальный орган по расследованию военных преступлений в ближневосточной стране. Это поможет установить людей, ответственных за нарушения международного права, происходившие во время почти шестилетнего вооруженного конфликта в стране.

Международный беспристрастный и независимый механизм по содействию расследованиям в отношении тех, кто несет ответственность за наиболее серьезные преступления по международному праву в Сирии, будет рассматривать все инциденты, совершенные в республике с марта 2011 года.