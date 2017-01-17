Киев оценил потери от «транзитной войны» с Россией в миллиард долларов

Киев, 17 января. Украина не досчиталась свыше одного миллиарда долларов из-за ограничения Россией транзита украинских товаров. Об этом во вторник заявил заместитель министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Виктор Довгань.

По его словам, потери из-за ограничения транзита по территории Российской Федерации колоссальны — они составляют более миллиарда долларов. Он также отметил, что это примерно 2% ВВП. Речь идет о потерях прямых экспортеров, которые утратили рынки, а также потери перевозчиков, добавил Довгань.

Сложившаяся ситуация — уникальный случай транзитной войны, заявил он.

Напомним, Москва год назад приостановила для Киева действие договора СНГ о зоне свободной торговли и ввела таможенные пошлины для защиты своего рынка от товаров из Евросоюза.