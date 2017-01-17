Лидер ЛНР Плотницкий назначил Афанасьева и. о. главы Первомайска

Луганск, 17 января. Глава Луганской народной республики Игорь Плотницкий назначил исполняющим обязанности руководителя администрации Первомайска Сергея Афанасьева.

Об этом рассказал замглавы администрации лидера ЛНР Олег Черноусов.

Выступая на совещании с руководством городов и районов республики, Черноусов отметил, что Афанасьев был назначен на должность в соответствии со статьей 60.

Прежде обязанности главы администрации Первомайска исполняла Ольга Ищенко.

Ранее сообщалось, что Первомайск три дня живет под плотным огнем ВСУ.