Коллекторы похитили дочь подмосковного бизнесмена, требуя погасить долг

Москва, 17 января. 16-летняя школьница была похищена неизвестными в подмосковном Солнечногорске. По словам источника в правоохранительных органах Московской области, накануне вечером в отделение полиции обратился отец девочки.

По словам мужчины, около 18.00 дочь ушла из дома на факультатив по математике. Через несколько часов родным девочки тали приходить смс-сообщения от неизвестных, в которых говорилось, что восьмиклассница похищена из-за долгов отца. Злоумышленники отметили, что девочка будет отпущена после того, как мужчина выплатит долги своего бывшего коллеги. Спустя какое-то время отцу позвонила сама похищенная. По словам девочки, ее насильно усадили в автомобиль возле торгового центра «Грин» в городе Зеленоград. Свое местонахождение девочка также не знает.

В настоящее время по сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства инцидента, проводится проверка, передает телеканал «360».

Напомним, ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге разыскивается девятиклассница, которая 25 декабря самовольно ушла из детской областной клинической больницы.