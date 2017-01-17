FAN-TV Лента новостей
Коллекторы похитили дочь подмосковного бизнесмена, требуя погасить долг
Происшествия

Коллекторы похитили дочь подмосковного бизнесмена, требуя погасить долг

Сегодня 14:58
31

Коллекторы похитили дочь подмосковного бизнесмена, требуя погасить долг

Москва, 17 января. 16-летняя школьница была похищена неизвестными в подмосковном Солнечногорске. По словам источника в правоохранительных органах Московской области, накануне вечером в отделение полиции обратился отец девочки.

По словам мужчины, около 18.00 дочь ушла из дома на факультатив по математике. Через несколько часов родным девочки тали приходить смс-сообщения от неизвестных, в которых говорилось, что восьмиклассница похищена из-за долгов отца. Злоумышленники отметили, что девочка будет отпущена после того, как мужчина выплатит долги своего бывшего коллеги. Спустя какое-то время отцу позвонила сама похищенная. По словам девочки, ее насильно усадили в автомобиль возле торгового центра «Грин» в городе Зеленоград. Свое местонахождение девочка также не знает.

В настоящее время по сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства инцидента, проводится проверка, передает телеканал «360».

Напомним, ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге разыскивается девятиклассница, которая 25 декабря самовольно ушла из детской областной клинической больницы.

комментарии
Тимур Румянцев
#подмосковье #похищение
Новости партнеров
Эксклюзив

Американцы хотели втихаря использовать ИГ для свержения Асада: 15 тезисов Лаврова

Сегодня 14:45
74

Жеребьевка сирийской партии в Астане: чем грозит Трампу пропуск суперматча РФ, Турции и Ирана

Сегодня 14:39
90

Онищенко — о таране автохамов скорыми: Врачи не соберут больного с асфальта

Сегодня 14:38
117

Многополярность и мессианство: почему США не хотят единого фронта борьбы с ИГИЛ

Сегодня 14:22
94

Политический заказ: почему BBC и Тереза Мэй поплатятся за фильм «Трамп — кандидат Кремля?»

Сегодня 14:08
413
Показать еще
Прямая трансляция

«Она дала мне надежду»: Доктора Лизу проводили в последний путь, вспоминая ее Путь Добра. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Хулиган из Пятигорска изуродовал трамвай после ссоры с кондуктором

14:54

Талибы сбили на востоке Афганистана беспилотник США

14:51

ДНР: в Горловке с начала конфликта повреждены более трех тысяч домов

14:47

Киев оценил потери от «транзитной войны» с Россией в миллиард долларов

14:47

ЛНР: Пьяный боец ВСУ в Донбассе расстрелял 15 сослуживцев

14:46

СМИ рассказали о попытках Трампа построить бизнес-империю в СССР

14:45

Американцы хотели втихаря использовать ИГ для свержения Асада: 15 тезисов Лаврова

14:45

Стоимость трансфера Молло в «Зенит» возмутила французский «Сент-Этьен» 

14:40

Жеребьевка сирийской партии в Астане: чем грозит Трампу пропуск суперматча РФ, Турции и Ирана

14:39

Онищенко — о таране автохамов скорыми: Врачи не соберут больного с асфальта

14:38

Ирак: войска выбили ИГИЛ из южного района Мосула

14:38

Суд в Германии отказался запрещать неонацистскую партию из-за ее потенциала

14:36
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Новая перепалка в Раде: Ляшко рассказали о синдроме Дауна
Читать
Закрыть