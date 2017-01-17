Ирак: войска выбили ИГИЛ из южного района Мосула

Мосул, 17 января. Подразделению специального назначения иракской армии «Золотая дивизия» удалось занять район Яримия в южной части Мосула, который ранее контролировали боевики ИГИЛ.

Бойцы спецназа вышли на берег реки Тигр, сейчас «Золотая дивизия» готовится форсировать водную преграду и освободить международный аэропорт Мосула от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Также иракской армии удалось отбить у джихадистов городскую больницу, из которой спешно эвакуировались раненые боевики. Сейчас под контролем армии Ирака находится весь восточный берег реки Тигр, однако все мосты уничтожены, что затрудняет дальнейшее продвижение войск.