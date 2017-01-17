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Стоимость трансфера Молло в «Зенит» возмутила французский «Сент-Этьен» 
Спорт

Стоимость трансфера Молло в «Зенит» возмутила французский «Сент-Этьен» 

Сегодня 14:40
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Стоимость перехода Молло в «Зенит» возмутила французский «Сент-Этьен» 

Сент-Этьен, 17 января. Французский ФК «Сент-Этьен» намерен обжаловать в ФИФА стоимость перехода полузащитника Молло из самарских «Крыльев Советов» в петербургский «Зенит».

По данным портала Butfootballclub.fr, французы подозревают самарский клуб в существенном понижении суммы трансфера футболиста. Известно, что «Сент-Этьену» по договору должны были выплатить 50% от перехода Молло.

«Крылья Советов» известили «зеленых», что продали игрока за 500 тыс. евро, сообщает «Свободная пресса». Однако руководство французского клуба вскоре узнало, что Молло перешел в стан сине-бело-голубых за 3,2 млн евро.

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Ксения Тасманова
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