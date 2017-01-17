Украина намерена взять Дебальцево под свой контроль

Киев, 17 января. Украина настаивает на возвращении Дебальцево под свой контроль. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь представителя Украины в трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер.

По ее словам, согласно Минским соглашениям, украинские войска должны находиться на линии соприкосновения, в которую входит Дебальцево.

«Мы настаиваем на соблюдении всего пакета Минских соглашений, в том числе, и на выходе на линию от 19 сентября 2014 года, включая Дебальцево», — написала Олифер.

Стоит отметить, что согласно тексту Минских соглашений, данный шаг должен быть предпринят только после выборов в ДНР и ЛНР, однако Киев саботирует этот шаг, выдвигая новые условия.