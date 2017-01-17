ЛНР: Пьяный боец ВСУ в Донбассе расстрелял 15 сослуживцев

Луганск, 17 января. Пьяный украинский силовик расстрелял своих сослуживцев в зоне военного конфликта в Донбассе. Об этом во вторник журналистам сообщил пресс-секретарь Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.

Трагедия произошла в районе Артемовска. Согласно предварительным данным, речь идет о бойце 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины. В результате инцидента скончались семь военнослужащих. Еще восемь человек получили ранения.

Напомним, ранее представители ЛНР рассказали о том, что ВСУ три раза нарушили режим перемирия в зоне регионального конфликта.

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