Школьного менеджера уволили за троллинг неграмотных учеников в США

Аннаполис (штат Мэриленд), 17 января. Американская сотрудница SMM-службы окружного департамента образования лишилась рабочего места из-за ироничного исправления грамматических и орфографических ошибок учеников школы в социальной сети Twitter. Об этом сегодня пишет The New York Post.

Работница указанной службы Кэти Нэш сначала исправила сообщение школьника в официальном Twitter местной школы, который попросил закрыть учебное учреждение 6 января, написав при этом «tomorrow» (завтра) с ошибками — tammarow». Женщина «потроллила» неграмотного школьника, написав: «Но как вы тогда узнаете, как пишется слово «завтра»?»

Вскоре 33-летняя женщина придумала собственный хэштег #KatiefromFCPS, который она добавляла к исправленным сообщениям школьников. Когда об этом стало известно руководству, ее попросили прекратить исправлять ошибки детей, но женщина проигнорировала просьбу, и в итоге была уволена.