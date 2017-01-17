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Экономика

Названы самые популярные модели Nissan в России

17 Января 2017 14:20
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Названы самые популярные модели Nissan в России

Москва, 17 января. Nissan Qashqai и X-Trail стали бестселлерами в России по итогам 2016 года.

Как рассказали в пресс-службе компании, всего Nissan продала в РФ 70464 автомобиля.

Несмотря на то, что в 2016 году продажи марки упали в России на 23%, большим спросом пользовались Nissan Qashqai и X-Trail. За год в стране было продано 18732 автомобилей этих моделей. Nissan заняла седьмое место по продажам авто в России в 2016 году. 

Ранее сообщалось, что «китайский Nissan Qashqai» появится на российском рынке зимой 2017 года. 

Алия Шарафутдинова

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