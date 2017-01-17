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Суд в Германии отказался запрещать неонацистскую партию из-за ее потенциала
Весь мир

Суд в Германии отказался запрещать неонацистскую партию из-за ее потенциала

Сегодня 14:36
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Суд в Германии отказался запрещать неонацистскую партию из-за ее потенциала

Берлин, 17 января. В Германии отклонили судебный иск с требованием запретить деятельность немецкой Национал-демократической партии (НДПГ). Федеральный конституционный суд ФРГ посчитал, что роль неонацистской партии в политической жизни страны слишком мала, и у НДПГ недостаточно потенциала для нарушения конституционных ценностей.

Как передает Deutsche Welle, федеральный совет Германии требовал расформировать радикальную партию и не дать ей принимать политические решения. 

«НДПГ преследует антиконституционные цели, но в данный момент нет достаточных доказательств того, что деятельность партии возымеет успех», — аргументировал вердикт председатель суда Андреас Фоскуле.

Как сообщает Газета.Ru, полиция Германии ранее зафиксировала рост количества уголовных преступлений, совершенных ультраправыми экстремистами и неонацистами. Так, в первом полугодии 2016 года таких преступлений было зарегистрировано 6548.

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Ксения Тасманова
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