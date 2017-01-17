Истерика и ядерная война: кто вы, мистер Трамп? Колонка Олега Денежки

17 Января 2017 15:45 47

Официальный представитель министерства иностранных дел России прокомментировала публикацию телекомпании CNN, в котором были собраны антироссийские высказывания избранного президента США Дональда Трампа. Мария Захарова, которая всегда отличалась иронией с долей цинизма, назвала публикацию истерикой. В сущности, все то, что мы наблюдали в западных СМИ ранее, вряд ли можно назвать иным словом. Причем истерика эта за три дня до инаугурации президента резко разделилась на две ветви: за и против Трампа.

Вот-вот Дональд Трамп станет 45-м президентом США. Конечно, есть сомнения: доживет ли он до инаугурации? И выживет ли после? За всю историю Соединенных Штатов было убито четыре президента, а количество покушений приблизилось к двум десяткам. Это не считая случаев, когда покушавшихся перехватывали задолго до того, как им удавалось приблизиться к предполагаемой жертве. Это мировой рекорд. В случае с Трампом, фигура которого вызвала настоящий раскол в американской общественности, количество желающих расправиться с ним превышает все возможные нормы.

В предвыборный период и в ходе президентской гонки вся западная пресса от Германии и Польши до собственно самих США обрушились на Дональда Трампа с таким валом критики, что кроме как «девятым» его и назвать трудно. Помните картину Ивана Константиновича Айвазовского? На полотне несколько моряков во время шторма пытаются спастись, вцепившись в обломок мачты только что утонувшего корабля, а на них накатывается громадная волна. В точно такой же ситуации оказались сегодня и США.

И волна приближается. 20 января, день вступления Дональда Трампа в должность президента, усилиями демократов будет организована американская «болотная»: многотысячный марш протеста против Дональда Трампа. Гневные плакаты, громкие лозунги, барабаны и вувузелы (рожок длиной до метра, ставший широко известным во время ЧМ по футболу-2010 — прим. ФАН) в комплекте. Учитывая сколько ушатов грязи недетских размеров на Трампа было уже вылито, недостатка в этих самых лозунгах у протестующих не будет. И главный из них: обвинения 45-го президента в связях с Москвой. «Марионетка Путина: Трамп, гоу хоум ту Кремль» — очень удобный лозунг.

Трудно сказать, чем это все закончится, но вот что интересно: риторика западной прессы совершенно внезапно разделилась на две ветви. Пока в Европе и Британии продолжают по инерции ругать Трампа, в самих США пророссийскость неистового Дональда начинают ставить под сомнение. Практически синхронно, в один день, на разных концах света выходят два противоречивых материала.

BBC выпускает на своих каналах фильм «Trump is a Putin's candidate?», в котором, с присущей «британским ученым» абсурдностью, связь Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным доказывают рассказами о проститутках из ФСБ и русских хакерах, взломавших избирательную систему США. В самих Штатах CNN впрыскивает материал, в котором, напротив, собраны антироссийские высказывания будущего президента.

«Год крутили сюжеты о том, что Трамп — «пророссийский президент». А теперь решили, что пора отыгрывать в обратную сторону. И так во всём», — написала в Facebook Мария Захарова.

Действительно, чем же объяснить такую смену риторики? Что произошло? Мотивация британских журналистов понятна: сближение Вашингтона и Москвы, коль скоро оно случится, Лондону ничего хорошего не сулит. Европейская экономика под нажимом США в ходе безумных экономических санкций потеряла миллиарды, в то время как сами США на санкциях заработали, увеличив товарооборот с Россией и заняв освободившиеся торговые секторы. Легли грудью на амбразуру «за товарища» — и тут бац, — вторая смена? Обидно.

Но чем же руководствуются американские СМИ, называющие теперь Трампа «врагом России»? Нет по сути они начали говорить правду. Трамп, в бытность свою кандидатом в президенты, и Россию, и лично Владимира Владимировича нередко жестко критиковал. В 2014 году Дональд был отнюдь не в восторге от событий в Крыму и поддерживал санкции.

Трамп открыто поддерживал идею введения санкций против Москвы, отмечая, что Россия «не является сильной страной в плане экономики». Об этом он неоднократно заявлял в разных интервью. По словам Дональда Трампа, Америка «должна продемонстрировать силу, потому что Путин обхитрил Барака Обаму».

В интервью Fox News миллиардер выразил согласие с бывшим кандидатом в президенты США от республиканцев Миттом Ромни, назвавшим Россию «геополитическим врагом США номер один». По мнению Трампа, Ромни был абсолютно прав, когда говорил, что «Россия — наша самая большая проблема».

Более того, не жалел Дональд и «своего друга Владимира», обвиняя российского президента в неуважении к западным лидерам. Все эти факты цитируют журналисты CNN. Откуда же такая непоследовательность в СМИ? Пророссийский Трамп или нет? Марионетка он Путина, или такое утверждение беспочвенно, а у американских журналистов наступило прозрение?

То, что Дональд Трамп на самом деле никакой не пророссийский, понятно и ежу. Кстати, и у нас в России здорово ошибаются на этот счет. Русский националист и философ Егор Холмогоров, которого глупым и необразованным уж точно не назовешь, и вовсе назвал себя «членом команды Трампа».

Но на самом деле будущий президент США выступает не столько за хорошие отношения с Россией, сколько как убежденный республиканец, которому не нравится безумная политика демократов. Не за Путина Трамп, а против Хиллари Клинтон. Но даже это под большим вопросом. Именно тут и скрывается причина смены риторики.

Конечно, один из мотивов публикации CNN — это резкая критика Дональда Трампа в адрес американских СМИ. Лишиться такого «жирного» заказчика, как Вашингтон, американские журналисты явно боятся, ведь их поддержка Клинтон — это вложения в надежде на будущую благодарность очевидного победителя избирательной гонки. Беспроигрышная ставка. Но ошиблись.

Однако есть причина гораздо более важная. Дело в том, что, демонстрируя риторику в пользу нормализации отношений с Москвой, агитируя, за признание status quo Крыма и отмену санкций, Трамп разыгрывал гамбит, жертвой в котором была Хиллари Клинтон. Убрав от власти демократов и пообещав отмену санкций, Дональд Трамп разыгрывал многоходовку. Публикация CNN появилась в тот же день, когда будущий президент предложил Москве размен: отмена санкций, негласное признание Крыма и прекращение поддержки Киева в обмен на полное ядерное разоружение.

Внешне это выглядит привлекательно, однако за этим стоит поистине восточное коварство. Концепция ограниченного безъядерного конфликта — детище последней фазы холодной войны. Именно ядерный паритет долгие годы является сдерживающим фактором, не дающим миру развязать «большую войну» между супердержавами. Безусловно, НАТО, даже чисто количественно, превосходили силы Варшавского договора. А уж армию одной только современной России они сейчас превосходят и подавно, сколь совершенным ни было бы наше оружие. И только ядерный потенциал РФ заставляет их нервничать.

Уничтожив ядерный паритет, США развяжут себе руки. Именно на уничтожение хрупкого военного равновесия была изначально направлена программа противоракетной обороны. Если Россия лишится своего ядерного потенциала, война против нее начнется в ближайшее время. Причем воевать Штаты будут даже не своими руками. Дураков, желающих уничтожить Россию, а заодно и себя, в мире сегодня найдется немало.

Так пророссийский Трамп или нет? Вопрос риторический.