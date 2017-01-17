СМИ рассказали о попытках Трампа построить бизнес-империю в СССР

Москва, 17 января. Избранный президент США Дональд Трамп в 1980-х годах предпринял ряд попыток инвестировать в гостиницы или строительство недвижимости в России.

Первый раз Трамп посетил Москву в 1987 году. Он прилетел в Россию, чтобы осмотреть места возможных построек. Однако его планы строительства гостиниц в России потерпели крах, так как он не мог представить, «что можно потратить на что-то миллионы долларов и не владеть этим».

«В 1996 году он (Трамп. — Прим. ФАН) подал заявку на товарный знак в стране, — передает New York Times. — Его дети и связанные с ним лица не раз появлялись в Москве с целью организации совместных предприятий, проведения встреч с девелоперами и чиновниками».

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