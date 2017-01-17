Минск уточнил, на что будут потрачены выделенные ЕС 7 млн евро

Минск, 17 января. Министерство внутренних дел Белоруссии не планирует открывать на территории страны лагеря для сирийских беженцев. Об этом журналистам во вторник сообщил глава департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун.

Евросоюз выделил Минску семь миллионов евро на модернизацию центров временного содержания иностранных граждан, которые были задержаны за нелегальное пребывание в Белоруссии.

«Сирийские либо иные беженцы из ЕС в них размещаться не будут», — подчеркнул Бегун в интервью РИА Новости.

Напомним, ранее Совет Европы потребовал от Словении отказаться от плана по ужесточению миграционной политики.

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