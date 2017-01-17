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Минск уточнил, на что будут потрачены выделенные ЕС 7 млн евро
Политика

Минск уточнил, на что будут потрачены выделенные ЕС 7 млн евро

Сегодня 14:31
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Белоруссия не планирует создавать лагеря для сирийских беженцев

Минск, 17 января. Министерство внутренних дел Белоруссии не планирует открывать на территории страны лагеря для сирийских беженцев. Об этом журналистам во вторник сообщил глава департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун.

Евросоюз выделил Минску семь миллионов евро на модернизацию центров временного содержания иностранных граждан, которые были задержаны за нелегальное пребывание в Белоруссии.

«Сирийские либо иные беженцы из ЕС в них размещаться не будут», — подчеркнул Бегун в интервью РИА Новости.

Напомним, ранее Совет Европы потребовал от Словении отказаться от плана по ужесточению миграционной политики.

Читайте по теме: Лукашенко избавит Евросоюз от беженцев из Сирии и Украины

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