СК объяснил причину обысков ФСБ в здании управления МВД в Екатеринбурге

17 Января 2017 14:16 41

Екатеринбург, 17 января. СУ СКР по Свердловской области официально прокомментировал следственные действия сотрудников ФСБ в помещении УМВД РФ в Екатеринбурге.

Сотрудники ФСБ Екатеринбурга на основании поручения регионального СК в рамках расследования уголовного дела по обвинению 28-летнего екатеринбуржца в покушении на мошенничество, провели выемку материалов проверки букмекерской конторы. По данным следствия, обвиняемый хотел обманом получить 1 млн 200 тысяч рублей за принятие решения по делу об изъятии букмекерского оборудования и предотвращению дальнейших проверок. Первую часть оговоренной суммы обвиняемый получил 12 января и был задержан сотрудником ФСБ.