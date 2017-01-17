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СК объяснил причину обысков ФСБ в здании управления МВД в Екатеринбурге

17 Января 2017 14:16
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СК объяснил причину обысков ФСБ в здании управления МВД в Екатеринбурге

Екатеринбург, 17 января. СУ СКР по Свердловской области официально прокомментировал следственные действия сотрудников ФСБ в помещении УМВД РФ в Екатеринбурге.

Сотрудники ФСБ Екатеринбурга на основании поручения регионального СК в рамках расследования уголовного дела по обвинению 28-летнего екатеринбуржца в покушении на мошенничество, провели выемку материалов проверки букмекерской конторы. По данным следствия, обвиняемый хотел обманом получить 1 млн 200 тысяч рублей за принятие решения по делу об изъятии букмекерского оборудования и предотвращению дальнейших проверок. Первую часть оговоренной суммы обвиняемый получил 12 января и был задержан сотрудником ФСБ.

Ирина Селезнева

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