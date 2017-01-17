Путин рассказал, чего ждет от первого визита президента Молдавии в Россию

Москва, 17 января. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что визит лидера Молдавии Игоря Додона в РФ даст толчок развитию двухсторонних отношений во всех сферах.
Об этом российский лидер рассказал, открывая переговоры в узком составе.
Путин выразил надежду, что первая зарубежная поездка Додона в качестве президента станет отправным этапом для развития российско-молдавских отношений.
«Она будет хорошим толчком для развития наших межгосударственных связей по всем направлениям», — резюмировал Путин.
Ранее сообщалось, что Путин и Додон обсудят ситуацию в Приднестровье.
Алия Шарафутдинова