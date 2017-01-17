Комбат «Донбасса» объявил войну Порошенко из-за мародерства в зоне АТО

Северодонецк, 17 января. Командир националистического батальона «Донбасс» Анатолий Виногродский заявил, что власти Украины декларируют миллионные доходы и смеются в лицо участникам так называемой «АТО».

Командир националистов сообщил, что все «атошники» должны объединиться против коррупционеров вроде Порошенко, которые живут на контрабанде из «зоны АТО». Виногродский привел в пример прокурора АТО Кулика, который открыто ему заявил: «Да, наворовал, а ты докажи». Военный прокурор Матиос, по словам комбата «Донбасса», незаконно записал себе в собственность 140 гектаров земли. Командир «Донбасса» призвал всех военнослужащих армии Украины бороться с коррупцией в высших эшелонах власти.