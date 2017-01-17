Захарченко и Плотницкий отметят годовщину Переяславской рады в Крыму

17 Января 2017 14:02 55

Симферополь, 17 января. Главы Донецкой и Луганской народных республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий примут участие в мероприятиях по случаю 363-й годовщины Переяславской рады в Симферополе. Об этом заявил депутат Госдумы России Андрей Козенко.

Он пояснил, что 18 января у памятника Богдану Хмельницкому в Симферополе состоится торжественное мероприятие с участием глав ДНР и ЛНР. Кроме того, в мероприятии примут участие председатели народных советов ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Владимир Дегтяренко.

Также Козенко сообщил, что 19 января в библиотеке Ивана Франко пройдет выставка детских рисунков «Война и мир глазами детей Донбасса», в которых также примут участие гости из Донбасса.