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Общество

Захарченко и Плотницкий отметят годовщину Переяславской рады в Крыму

17 Января 2017 14:02
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Захарченко и Плотницкий отметят годовщину Переяславской рады в Крыму

Симферополь, 17 января. Главы Донецкой и Луганской народных республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий примут участие в мероприятиях по случаю 363-й годовщины Переяславской рады в Симферополе. Об этом заявил депутат Госдумы России Андрей Козенко.

Он пояснил, что 18 января у памятника Богдану Хмельницкому в Симферополе состоится торжественное мероприятие с участием глав ДНР и ЛНР. Кроме того, в мероприятии примут участие председатели народных советов ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Владимир Дегтяренко.

Также Козенко сообщил, что 19 января в библиотеке Ивана Франко пройдет выставка детских рисунков «Война и мир глазами детей Донбасса», в которых также примут участие гости из Донбасса.

Кирилл Иванов

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