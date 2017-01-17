Опубликовано фото «ожившего» Элвиса Пресли

Вашингтон, 17 января. Фанаты заявили, что нашли живого Элвиса Пресли и опубликовали фотографию 82-летнего седовласого полного мужчины в качестве доказательства.

На странице Elvis Presley Is Alive в Facebook появилось новая фотография якобы «ожившего» Пресли. По словам фанатов, они узнали кумира в полном бородатом мужчине, который пришел на мероприятие в честь дня рождения Пресли в его поместье «Грейсленд».

Напомним, легендарный исполнитель, по официальной версии, скончался 16 августа 1977 года, когда ему было 42 года. Однако тысячи фанатов отказались в это поверить и считают, что певец просто инсценировал смерть ради тихой жизни.

Гастрольный автобус Элвиса Пресли ранее продали за 268 тысяч долларов.