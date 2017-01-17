Путин поручил сохранить уровень госдотаций творческих вузов в 2017 году

Москва, 17 января. Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству сохранить в текущем году уровень государственного финансирования вузов в сфере культуры и искусства на уровне прошлого года. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кремля.

Российскому правительству необходимо сохранить в наступившем году уровень бюджетного финансирования образовательных организаций высшего образования в сфере культуры и искусства, который был достигнут в минувшем году, говорится в пояснительной записке.

Напомним, ранее российские вузы в данной сфере написали обращение к главе государства с просьбой не уменьшать дотацию этих учреждений.