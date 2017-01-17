«Яндекс» выяснил, что покупали россияне в первые дни 2017 года

Москва, 17 января. Эксперты компании «Яндекс» выяснили, что покупали россияне в первые дни 2017 года.

Аналитики провели исследование на основе «Яндекс.Маркета» о покупках жителей, совершенных через «Яндекс.Кассу». Самыми востребованными товарами стали косметические и парфюмерные средства. Россияне активно покупали ювелирные украшения, аксессуары, товары для хобби, одежду и обувь.

В период новогодних праздников увеличился спрос на автомобильные аккумуляторы.

Эксперты предполагают, что данный факт связан с январскими морозами. Кроме того, россияне активно приобретали ноутбуки, телефоны и другие электронные устройства.

Россияне за тот же период «охладели» к детским товарам, мелкой бытовой технике, видеорегистраторам.

Как ранее писала «Национальная служба новостей», «Яндекс» подвел итоги запросов пользователей в 2016 году.