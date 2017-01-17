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Онищенко — о таране автохамов скорыми: Врачи не соберут больного с асфальта
Общество

Онищенко — о таране автохамов скорыми: Врачи не соберут больного с асфальта

Сегодня 14:38
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Онищенко скорые

Машинам скорой помощи могут разрешить таранить автомобили, которые не пропускают врачей. Об этом рассказала журналистам замминистра здравоохранения Татьяна Яковлева. Такая ли это необходимая мера? Свое мнение в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей высказал заслуженный врач России, экс-помощник председателя правительства РФ, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Яковлева ведь, по ее словам, высказала не свою точку зрения: вопрос обсуждается на самом высоком уровне, в Минздраве. Министерство рассматривает вопрос об ужесточении ответственности за препятствование проезду скорой помощи. Тема снова всплыла на повестке дня 10 января, когда водитель иномарки не пропустила ехавшую на вызов машину скорой в Петропавловске-Камчатском, несмотря на работающий спецсигнал. В результате пациент умер, так и не дождавшись своевременной медицинской помощи. 

В Минздраве считают, что если водитель не пропустил врачей, то это даже не предумышленное, а умышленное убийство. Ведь работают маячки, ясно, что просто так их включать не будут. Особенно, если это машина реанимации. 

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«Ужесточать закон не надо. Лучше идти по другому пути. Скорым нужно обеспечить те законодательные преференции, которые уже есть. Таран тут ни в коем случае не уместен: так мы травмируем пациента, которого везем. Проще говоря, он упадет с носилок. Могут сорваться те манипуляции, которые в это время проводят врачи. Носилочные больные плохо переносят тряску, к ним нельзя применять резких движений. Да и технически это трудно достигнуть. Если бы скорая была на базе БТР или вообще танков, то она могла просто ехать по другим машинам, но сейчас этого сделать нельзя. Не нужно экстремизма», — комментирует Онищенко.

Врачи не соберут больного с асфальта: Онищенко — о таране машин скорой помощи

В декабре прошлого года с похожей инициативой выступили члены Общественной палаты. Они пытались продвинуть инициативу, когда не только автомобилям скорой помощи, но и МЧС можно таранить неправильно припаркованные автомобили, мешающие въезду во двор.

«Я поддерживаю коллегу Яковлеву, но только если с точки зрения лингвистического смысла. Об этом нужно говорить, но не нужно доходить до крайности. Мы и без этого наведем порядок. Вы же видите наши скорые: это в основном картонки, пластмасса, которая разлетится в случае столкновения, а врачи потом больного не соберут с асфальта. С ее стороны это образ речи, я уверен. На скорых достаточно сигнальных маячков, но надо, чтобы в наших водителях был воспитан инстинкт безоговорочно уступать скорым дорогу. Это более длительная процедура, но она решаемая», — добавляет эксперт ФАН.

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Дмитрий Пятов
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