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Новая перепалка в Раде: Ляшко рассказали о синдроме Дауна
Украина

Новая перепалка в Раде: Ляшко рассказали о синдроме Дауна

Сегодня 14:57
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Новая перепалка в Раде: Ляшко рассказали о синдроме Дауна

Киев, 17 января. Депутаты межфракционных объединений «Еврооптимисты» и «Равные возможности» в Верховной раде потребовали от главы Радикальной партии Олега Ляшко извинений за оскорбительные заявления, пригрозив перестать голосовать за законопроекты радикалов.

Возмущения нардепов вызвали высказывания Ляшко в адрес вице-премьера Иванны Климпуш-Цинцадзе, которую он назвал «подсадной уткой», «ставленницей олигарха» и «правительственным дауном», пишет «Свободная пресса».

Депутат Алексей Мушак назвал поведение Ляшко проявлением языка ненависти в политике, объяснив ему особенности синдрома Дауна.

«Она приходится примерно на одного из 700 младенцев. И не зависит ни от имущественного положения родителей, ни от страны, ни от климатических условий. Эти люди не являются инвалидами. Они просто особенные… Их называют дети Солнца, они очень добрые», — сказал Мушак.

Ранее на Украине открыли уголовное производство по факту драки Ляшко с депутатом Юрием Бойко на заседании Рады, передает НСН. По статье «Угроза или насилие относительно государственного или общественного деятеля» УК Украины максимальное наказание составляет до семи лет лишения свободы.

В начале января Ляшко заявил, что был приглашен на инаугурацию президента США Дональда Трампа, однако не полетит в США из-за страха турбулентности, сообщают «Дни.ру».

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Катерина Михайлиди
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