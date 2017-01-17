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Лидер оппозиции ФРГ призвала к ликвидации НАТО и дружбе с Россией
Политика

Лидер оппозиции ФРГ призвала к ликвидации НАТО и дружбе с Россией

Сегодня 13:55
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Лидер оппозиции ФРГ призвала к ликвидации НАТО и дружбе с Россией

Москва, 17 января. Лидер Левой партии ФРГ Сара Вагенкнехт поддержала мнение избранного президента США Дональда Трампа, ранее назвавшего НАТО устаревшей организацией.

Лидер немецкой оппозиции Сара Вагенкнехт заявила, что военно-политический блок НАТО следует распустить и «заменить коллективной системой безопасности, включающей в свой состав Россию», пишет Funke. Оппозиционер также добавила, что избранный президент США Дональд Трамп обличил все ошибки действующего правительства ФРГ. Отметим, что ранее Трамп одобрил Brexit и раскритиковал политику Ангелы Меркель в отношении мигрантов, обрисовав перспективность налаживания отношений с Москвой.

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Ирина Селезнева
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