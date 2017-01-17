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Автор знаменитой книги о депрессии в обществе покончил с собой
Общество

Автор знаменитой книги о депрессии в обществе покончил с собой

Сегодня 14:07
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Автор знаменитой книги о депрессии в обществе покончил с собой

Вашингтон, 17 января. В Великобритании скончался известный культуролог, критик и писатель Марк Фишер. Об этом журналистам сообщила его жена Зоуи Фишер.

Согласно предварительной информации, 48-летний писатель совершил самоубийство. Фишер преподавал в колледже Голдсмитс и написал книгу «Капиталистический реализм. Альтернативы нет?», которая посвящена изучению британского образования, проблем современного капитализма и депрессии в обществе.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Соединенных Штатах Америки скончался автор романа «Изгоняющий дьявола» Уильям Питер Блэтти.

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Алексей Громов
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