Автор знаменитой книги о депрессии в обществе покончил с собой

Вашингтон, 17 января. В Великобритании скончался известный культуролог, критик и писатель Марк Фишер. Об этом журналистам сообщила его жена Зоуи Фишер.

Согласно предварительной информации, 48-летний писатель совершил самоубийство. Фишер преподавал в колледже Голдсмитс и написал книгу «Капиталистический реализм. Альтернативы нет?», которая посвящена изучению британского образования, проблем современного капитализма и депрессии в обществе.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Соединенных Штатах Америки скончался автор романа «Изгоняющий дьявола» Уильям Питер Блэтти.

Читайте по теме: Скончался Юджин Сернан: последний землянин, побывавший на Луне