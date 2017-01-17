Политический заказ: почему BBC и Тереза Мэй поплатятся за фильм «Трамп — кандидат Кремля?»

17 Января 2017 14:08 56

Британский государственный телеканал BBC выпустил фильм-расследование «Трамп — кандидат Кремля?», который якобы раскрывает связь избранного президента США Дональда Трампа с Россией. И за этот фильм его создателям, а также действующему премьер-министру Великобритании Терезе Мэй придется поплатиться, считает политический аналитик, специалист по США, профессор Академии военных наук Сергей Судаков.

Напомним, указанный фильм вышел накануне, и он, видимо, должен был пролить свет на скрытые факторы невероятной победы одиозного миллиардера на президентских выборах в США, а также рассказать телезрителям, чего стоит ждать от президентства Трампа.

«Прежде всего, BBC, как и другие каналы, вел очень отчаянную пропаганду на стороне Хиллари Клинтон, наигрывая ей очки. Они очень четко доказывали всему миру, что Трамп является чуть ли не кремлевским проектом и сделали его «агентом Кремля», которого Москва якобы протаскивала в США как своего кандидата. Дальше шло огромное количество данных о том, что Трамп имеет свои бизнес-интересы в Москве, что он хотел построить в столице России Trump Tower, что он приезжал в Россию с победительницей конкурса мисс Вселенная. Сюда же журналисты BBC присобачили заявления от Ми-6, которые якобы доказывают, что Трамп развлекался с элитными проститутками и так далее. Если эту всю шелуху отбросить, в сухом остатке остается то, что на сегодняшний день BBC не может смириться с тем, что их ставка на Хиллари Клинтон не сыграла, и они всячески пытаются сделать так, чтобы Трамп не мог свободно действовать и диктовать определенные условия премьер-министру Великобритании Терезе Мэй», — считает эксперт.

Он же уверен, что госпожа Мэй очень боится того, что избранный президент США может не только подружиться с Россией, но будет заключать с ней временные союзы. При этом политолог связывает эти события с тем, что сейчас главным стратегическим, политическим и экономическим конкурентом считается Китай. Сам же Трамп неоднократно говорил о том, что единственное, что объединяет США с Россией, — борьба с международным терроризмом.

«А вот и нет, надо понимать, что борьба с международным терроризмом — это колоссальные расходы как с одной, так и с другой стороны. Мы понимаем, что и Россия платит, и США платят за борьбу с терроризмом. А что делает Великобритания в этом случае? Она что, не хочет бороться с терроризмом? Или это ее не касается? Или если в Великобритании нет регулярных терактов — это значит, что в Великобритании нет терроризма? Нет, конечно же, он есть. Но что делает BBC? Это ведь прогосударственный телеканал и поэтому он намерен сделать так, чтобы Трамп ни в коем случае не подружился с Россией, не стал ее партнерам», — поясняет Судаков.

Для BBC и новой британской железной леди необходимо сделать так, чтобы Москва находилась под тем же гнетом что и ранее, но только так, чтобы руками Москвы решались общие вопросы, в том числе вопросы терроризма.

«Представляете, как здорово — платить не надо, потому что Россия сама идет воевать в Сирию, потом она пойдет брать Ракку, а потом начнет решать вопросы глобального терроризма. А я напомню, что зачистка разрозненных террористических групп — это колоссальные затраты, но для Великобритании все они останутся в стороне. И здесь идет призыв к Трампу: ваши заигрывания с Москвой ни к чему хорошему не приведут. По большому счету, весь тот компромат, который выбросили на Трампа во время предвыборной кампании, перекрыл все, поэтому фильм BBC — это не новость совершенно. Он такой, что называется, не fresh (не свежий — прим. ФАН). Его можно рассматривать как такой guideline (директива — прим. ФАН), когда есть попытка показать Трампу как бы мог он действовать иначе», — отмечает политический аналитик.

По мнению Судакова — сотрудники телеканала BBC забыли, что Трамп на самом деле не клоун, а весьма прагматичный, обидчивый и злопамятный человек.

«Выпущенный британским телеканалом фильм сыграет с этим же каналом злую шутку. Все понимают, что этот фильм — заказ Терезы Мэй и потом ей придется за все отвечать», — заключил американист.