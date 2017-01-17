Жеребьевка сирийской партии в Астане: чем грозит Трампу пропуск суперматча РФ, Турции и Ирана

Москва надеется на более эффективное сотрудничество с Соединенными Штатами по урегулированию кризиса в Сирии после инаугурации президента США Дональда Трампа. Об этом заявил глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров. Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с экспертом о взаимодействии России с администрацией Трампа по поводу прекращения боевых действий на сирийской территории.

По словам Лаврова, Москва считает целесообразным пригласить представителей Соединенных Штатов и Организации Объединенных Наций на встречу по Сирии в Астане. Он отметил, что это будет первый официальный контакт с представителями новой администрации США, в ходе которого можно будет обсудить повышение эффективности борьбы с международным терроризмом на территории Сирии, в частности с группировкой «Исламское государство» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации).

В свою очередь, представители Дональда Трампа заявили о том, что рассмотрят приглашение США на переговоры в Астану, если оно поступит. Однако, отметили они, Вашингтон не будет участвовать в переговорном процессе, который стартует 23 января, пока не сформирует четкое и ясное видение разрешение конфликта в Сирии.

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«Представитель команды Трампа все верно сказал: рассмотрим, но пока участвовать не будем. Просто потому, что некому и нечем участвовать. Как показывает практика, после вступления в должность нового президента даже при наличии у него утвержденной команды уходит от пары месяцев до полугода для утверждения и утрясания всяких бюрократических проволочек. Но дело даже не в этом, а в первую очередь в том, что у Трампа, скорее всего, действительно нет четкого понимания того, что делать с Сирией. Другой вопрос в том, что есть четкое понимание того, что что-то делать надо, и нельзя позволить России, Турции и Ирану без участия Вашингтона решить судьбу этой страны. С другой стороны, у Вашингтона есть понимание и того, что война в Сирии — это очень и очень надолго, и закончить ее вот так просто, усадив за стол переговоров в Астане официальные власти и неких представителей оппозиции, невозможно», — пояснил ФАН политический и военный эксперт, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

Некие представители, заметил эксперт, представляют далеко не всю оппозицию и не могут решать за кого-либо, кроме самих себя. Более того, боевики непредсказуемы и слабо контролируемы, к тому же они, по сути, являются исполнителями воли тех, кто их содержит. В первую очередь, Саудовской Аравии и Катара, которых на переговоры не пригласили, то есть вычеркнули из списка «пайщиков», что тем вряд ли может понравиться.

«К тому же за скобки выведены ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России. — Прим. ФАН), а также фактически сросшиеся с ней группировки типа «Ахрар аш-Шам», которые представляют собой военную силу посерьезнее, чем те, кто будет от имени оппозиции подписывать что-либо в Астане. Так что Вашингтону торопиться особенно некуда, к реальной дележке пирога они не опоздают. Это понимают и в Москве, и в Анкаре, и в Тегеране. Тем не менее все стороны торопят события для того, чтобы успеть занять как можно более выгодные позиции в Сирии перед переговорами, в которых договариваться будут непосредственно Москва и Вашингтон», — считает Дмитрий Родионов.

По мнению аналитика, какой бы ни оказалась на выходе стратегия Трампа по Сирии, согласовывать ее с Кремлем придется в любом случае, без нас они там ничего не смогут сделать. Впрочем, и в Кремле тоже понимают, что без сотрудничества с Трампом, реального сотрудничества, а не показушного, добиться прекращения войны вряд ли возможно.

«Все будет зависеть от того, нужно ли Вашингтону это прекращение, или новая администрация сочтет более выгодным для себя затягивание хаоса. Впрочем, США основную задачу на Ближнем Востоке, по сути, выполнили — предотвратили возможность создания там новых невыгодных им экономических альянсов, перемешали режимы, лишив регион возможности делать какие-либо несогласованные с ними шаги на десятилетия вперед. Так что этот факт в некотором роде внушает оптимизм. Никакой выгоды от продолжения войны для США нет, а вот интерес как можно скорее выпутаться из этой истории с минимальными потерями прослеживается четко», — резюмировал Дмитрий Родионов.

Кроме того, «Газета.ру» приводит слова Лаврова о том, что Вашингтон хотел использовать «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусру» для того, чтобы свергнуть правительство Башара Асада.