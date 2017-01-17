FAN-TV Лента новостей
Новости Новороссии: Донецк и Ясиноватая под прицелом ВСУ, в ЛНР назвали дату отвода сил в Донбассе
Новороссия

Новости Новороссии: Донецк и Ясиноватая под прицелом ВСУ, в ЛНР назвали дату отвода сил в Донбассе

Сегодня 15:05
37

Новости Новороссии: Донецк и Ясиноватая под прицелом ВСУ, в ЛНР назвали дату отвода сил в Донбассе

Новороссия, 17 января. Киевские силовики провели массированный минометный обстрел окрестностей Донецка и Ясиноватой. Стала известна предварительная дата разведения сил и средств в районе Станицы Луганской. Украинская сторона пытается оклеветать ДНР и ЛНР, обвинив их в обстрелах позиций ВСУ.

Новая дата разведения сил у Станицы Луганской

Представитель делегации ЛНР на переговорах в столице Белоруссии Владислав Дейнего сообщил, что в ходе вчерашнего заседания участников контактной группы была озвучена дата очередной попытки разведения вооружений и подразделений от линии соприкосновения сторон в районе Станицы Луганской в Донбассе.

Как заявил руководитель миссии ОБСЕ Эртугрул Апакан, предварительная дата отвода сил и средств от линии фронта в районе населенного пункта Станица Луганская — 23 января, передал Дейнего. Он подчеркнул, что представители республики подтвердили свою ежедневную готовность к осуществлению отвода на данном участке. Таким образом, судьба мероприятия целиком зависит от украинской стороны, которая неоднократно срывала разведение вооружений у Станицы Луганской. Кроме того, военнослужащие ВСУ регулярно открывают огонь по позициям Народной милиции ЛНР в этом регионе.

Новости Новороссии: Донецк и Ясиноватая под прицелом ВСУ, в ЛНР назвали дату отвода сил в Донбассе

Делегация ЛНР также обратилась к руководителю организации ОБСЕ с просьбой усилить влияние миссии в этом регионе с целью создания всех необходимых условий для обеспечения отвода сил и средств, добавил уполномоченный представитель республики.

Напомним, ранее Владислав Дейнего сообщал о том, что украинская сторона сняла с повестки вопрос об осуществлении разведения сил в районе населенного пункта Трехизбенка. Это произошло сразу после того, как представители ЛНР также выразили готовность работать в этом направлении.

Минометный дождь в Донецке и Ясиноватой

По информации представителей силовых ведомств Донецкой народной республики, за вчерашний вечер и ночь украинские подразделения выпустили по прифронтовым зонам ДНР почти 180 мин.

Военнослужащие ВСУ обстреливали территорию республики в период с 19.00 до 00.00. Всего с их позиций было выпущено 178 мин калибрами 82 и 120 мм. Киевские силовики также произвели несколько десятков выстрелов из вооружения БМП. Под огнем ВСУ оказались населенные пункты Трудовские, Александровка и Старомихайловка на западной окраине Донецка, Спартак, Веселое и Васильевка под Ясиноватой. Кроме того, в зоне поражения оказались окрестности «Вольво-центра» на севере столицы ДНР, территория бывшего аэропорта Донецка и промышленная зона на окраине Ясиноватой.

Украинские подразделения в ходе обстрелов, помимо крупнокалиберных минометов и БМП, также использовали гранатометы и различные виды стрелкового оружия. Информация о возможных пострадавших и разрушениях в настоящий момент устанавливается, добавил источник в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате массированного обстрела украинской армией окраин Докучаевска в близлежащем поселке Ясное была повреждена котельная, также огнем ВСУ был перебит газопровод.

Киев обвинил войска ДНР в обстреле Широкино

Сотрудники пресс-центра штаба так называемой АТО в Донбассе сообщили, что военные подразделения республиканских сил якобы вели огонь по позициям украинских военнослужащих на нескольких направлениях.

По информации штаба АТО, опубликованной на официальной странице в Facebook, за прошедшие сутки позиции ВСУ были обстреляны 41 раз. Представители Киева утверждают, что военнослужащие ДНР якобы вели огонь из гранатометов различных типов по окрестностям населенных пунктов ОпытноеАвдеевка, Мироновское и Луганское. Кроме того, по их данным, на мариупольском направлении велся огонь по окраинам Водяного, Широкино, Талаковки и Гнутово.

Подразделения Народной милиции ЛНР украинская сторона обвинила в обстрелах позиций киевских силовиков в районе населенных пунктов Станица Луганская и Новозвановка. По словам представителей АТО, в ходе операции в этом регионе ополченцами использовались гранатометы и стрелковое оружие.

Напомним, ранее в штабе Народной милиции ЛНР сообщили, что за последние сутки опорные пункты вооруженных сил республики трижды подвергались обстрелам со стороны украинских подразделений. Кроме того, Эдуард Басурин накануне заявил о почти 1100 фактах нарушения киевскими силовиками режима перемирия, в том числе с использованием запрещенного минскими соглашениями вооружения.

Киев намеренно блокирует работу ОБСЕ

Представитель Луганской народной республики на переговорах в Минске Владислав Дейнего заявил о том, что украинская сторона по-прежнему не приступила к операции по разминированию территорий в районе Станицы Луганской в целях организации инспекции наблюдателей миссии ОБСЕ.

Несмотря на то что вооруженные силы ЛНР уже провели все необходимые работы по разминированию территорий вблизи моста в районе населенного пункта Станица Луганская, саперные подразделения ВСУ, в свою очередь, до сих пор не приступили к операции на подконтрольной им местности. Разминирование в этом регионе необходимо провести для того, чтобы обеспечить доступ представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, отметил Владислав Дейнего.

Уполномоченный представитель республики также добавил, что глава миссии Эртугрул Апакан подтвердил данный факт и обратил на него внимание участников контактной группы в ходе вчерашнего заседания в Минске.

комментарии
Алексей Громов
#эдуард басурин #владислав дейнего
Новости партнеров
Эксклюзив

Новости Новороссии: Донецк и Ясиноватая под прицелом ВСУ, в ЛНР назвали дату отвода сил в Донбассе

Сегодня 15:05
33

Ненастоящая кровь, реальные крики: как бороться с боевым стрессом

Сегодня 15:00
37

Американцы хотели втихаря использовать ИГ для свержения Асада: 15 тезисов Лаврова

Сегодня 14:45
97

Жеребьевка сирийской партии в Астане: чем грозит Трампу пропуск суперматча РФ, Турции и Ирана

Сегодня 14:39
124

Онищенко — о таране автохамов скорыми: Врачи не соберут больного с асфальта

Сегодня 14:38
178
Показать еще
Прямая трансляция

«Она дала мне надежду»: Доктора Лизу проводили в последний путь, вспоминая ее Путь Добра. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Самолет «ЮТэйр» вернулся во «Внуково» из-за тумана в Калининграде

15:08

Банда ОУН пыталась выдать себя за ополченцев ДНР, но попалась СБУ

15:06

Новости Новороссии: Донецк и Ясиноватая под прицелом ВСУ, в ЛНР назвали дату отвода сил в Донбассе

15:05

Москва ответила на обвинения в «терроризме» в связи с иском Киева в международный суд

15:02

Ученые рассказали о смертельных последствиях похода в солярий

15:01

Ненастоящая кровь, реальные крики: как бороться с боевым стрессом

15:00

ДНР: ВСУ обрушили более 400 снарядов на окраины Донецка и Горловки

14:59

Коллекторы похитили дочь подмосковного бизнесмена, требуя погасить долг

14:58

Хулиган из Пятигорска изуродовал трамвай после ссоры с кондуктором

14:54

Талибы сбили на востоке Афганистана беспилотник США

14:51

ДНР: в Горловке с начала конфликта повреждены более трех тысяч домов

14:47

Киев оценил потери от «транзитной войны» с Россией в миллиард долларов

14:47
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Самолет «ЮТэйр» вернулся во «Внуково» из-за тумана в Калининграде
Читать
Закрыть