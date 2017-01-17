ДНР назвала виновных в обстреле мирных жителей Донецка и Горловки

Донецк, 17 января. Оперативное командование Донецкой народной республики назвало виновных в обстрелах мирных кварталов Донецка, Горловки, Ясиноватой 11 января.

По данным военного ведомства ДНР, обстрелами мирных жителей руководили командир 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ Виктор Николюк, командир 72-й омб Андрей Соколов, командир 53-й омб Александр Грузевич, а также командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Дмитрий Делятицкий.

В оперативном командовании республики отметили, что от их действий пострадали жители Зайцево, Озеряновки, Нижнеторецкого, Михайловки, Доломитного, Ясиноватой, Жабичево, Васильевки, Крутой Балки, Спартака, Саханки, Ленинского, а также Александровки и Трудовских.

В силовых структурах ДНР уточнили, что 11 января ВСУ 911 раз нарушили режима тишины.

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