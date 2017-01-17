FAN-TV Лента новостей
ДНР назвала виновных в обстреле мирных жителей Донецка и Горловки
Новороссия

ДНР назвала виновных в обстреле мирных жителей Донецка и Горловки

Сегодня 13:53
70

ДНР назвала виновных в обстреле мирных жителей Донецка и Горловки

Донецк, 17 января. Оперативное командование Донецкой народной республики назвало виновных в обстрелах мирных кварталов Донецка, Горловки, Ясиноватой 11 января.

По данным военного ведомства ДНР, обстрелами мирных жителей руководили командир 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ Виктор Николюк, командир 72-й омб Андрей Соколов, командир 53-й омб Александр Грузевич, а также командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Дмитрий Делятицкий.

В оперативном командовании республики отметили, что от их действий пострадали жители Зайцево, Озеряновки, Нижнеторецкого, Михайловки, Доломитного, Ясиноватой, Жабичево, Васильевки, Крутой Балки, Спартака, Саханки, Ленинского, а также Александровки и Трудовских.

В силовых структурах ДНР уточнили, что 11 января ВСУ 911 раз нарушили режима тишины.

Читайте также: Новости Новороссии: в Донецк доставлено тело убитого бойца ДНР, ЛНР фиксирует огонь ВСУ под Дебальцево

комментарии
Катерина Тимошенская
Новости партнеров
Эксклюзив

Экономисты — о повышении зарплат в РФ: Пусть сначала Украина покинет наш рынок труда

Сегодня 13:27
292

Истерика CNN: зачем американские СМИ рисуют образ антироссийского Трампа

Сегодня 13:26
75

Шпионские игры: зачем Лэнгли вербовать российских дипломатов

Сегодня 12:46
97

Сирия новости 17 января 2017 12.30: армия Турции и курды ведут бои в Алеппо, САА отбила атаку ИГ в Хомсе

Сегодня 12:30
496

Декоммунизация 2.0: Украина переименует порты и закажет лоботомию для рожденных в СССР

Сегодня 11:46
502
Показать еще
Прямая трансляция

«Она дала мне надежду»: Доктора Лизу проводили в последний путь, вспоминая ее Путь Добра. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Захарченко и Плотницкий отметят годовщину Переяславской рады в Крыму

14:02

Путин поручил сохранить уровень госдотаций творческих вузов в 2017 году

14:02

«Яндекс» выяснил, что покупали россияне в первые дни 2017 года

13:58

Авиация ТОФ начала охоту за подлодками «противника»

13:58

Правительство РФ выделит до 107,5 млрд рублей на поддержку экономики

13:56

Лидер оппозиции ФРГ призвала к ликвидации НАТО и дружбе с Россией

13:55

Эксперт раскрыл секрет долголетия доноров

13:54

ДНР назвала виновных в обстреле мирных жителей Донецка и Горловки

13:53

Opel опубликовал первое фото долгожданной новинки Crossland X

13:47

Халатность врача скорой помощи из Мурома стоила жизни трехлетней девочке

13:46

BMW снимет с продажи в России пять моделей из-за ЭРА-ГЛОНАСС

13:42

Донбасс стал основной темой встречи Порошенко с главой Китая

13:41
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Захарченко и Плотницкий отметят годовщину Переяславской рады в Крыму
Читать
Закрыть