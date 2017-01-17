Opel опубликовал первое фото долгожданной новинки Crossland X

Берлин, 17 января. Немецкий концерн Opel опубликовал в Сети тизер новинки Crossland X.

На фото можно увидеть переднюю часть автомобиля, остальное же скрыто от глаз пользователей. Эксперты утверждают, что официальная презентация машины будет назначена в ближайшем будущем. По неофициальной информации, мир увидит новинку 18 января. Именно тогда появится дополнительная информация о технических характеристиках транспортного средства.

Разработчики оснастили данную модель светодиодной оптикой, модернизированной радиаторной решеткой, которая напоминает крайнюю версию Insignia.

Стоит отметить, что Opel Crossland X был создан на платформе EMP2.