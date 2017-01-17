Правительство РФ выделит до 107,5 млрд рублей на поддержку экономики

Москва, 17 января. Премьер- министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что правительство выделит 107,5 млрд рублей в рамках плана поддержки экономики на 2017 год.

Как сообщил глава российского кабмина на совещании по обеспечению социально-экономическом развития РФ в 2017, в перечне, который согласуют члены правительства, будут значиться мероприятия по поддержке отдельных отраслей промышленности. Медведев уточнил, что они предполагают дополнительное финансирование.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что российской экономике необходимо развитие конкурентных рынков больше, чем продолжение приватизации.