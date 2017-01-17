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Эксперт раскрыл секрет долголетия доноров
Общество

Эксперт раскрыл секрет долголетия доноров

Сегодня 13:54
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Эксперт раскрыл секрет долголетия доноров

Лондон, 17 января. Западные ученые выяснили, что донорство крови может увеличить продолжительность жизни и укрепить здоровье. По мнению экспертов, у доноров также больше шансов выжить в экстремальных ситуациях.

Швейцарские и датские ученые представили совместное исследование, в ходе которого проанализировали продолжительность жизни граждан скандинавских государств. Среди долгожителей обнаружилось много почетных доноров. 

По мнению ученых, чаще всего сдают кровь люди, не жалующиеся на свое здоровье. В итоге спасение жизней других людей дает возможность донорам постоянно находиться в тонусе и прожить дольше. 

По мнению директора «Фонда Доноров» Дмитрия Кацубы, регулярно сдающие кровь люди имеют доступ к постоянному мониторингу организма, что позволяет обнаружить заболевания на ранней стадии. Более того, обновление крови делает организм более подготовленным к стрессовым ситуациям.

«В том плане, что если два человека попадут в аварию и один будет постоянным донором, оба потеряют после аварии много крови и выжить шансов больше у донора, потому что организм к потере крови готов», — объяснил он в интервью ИА «Народные новости».

Как сообщает «Индикатор», ранее английские медики тоже порадовали мировую общественность научным открытием. Они пришли к выводу, что индивидуальное лечение рака в будущем станет возможным.

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Ксения Тасманова
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