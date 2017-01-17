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Авиация ТОФ начала охоту за подлодками «противника»
Россия

Авиация ТОФ начала охоту за подлодками «противника»

Сегодня 13:58
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Авиация ТОФ начала охоту за подлодками «противника»

Владивосток, 17 января. Противолодочная авиация Тихоокеанского флота приступила к тренировочным вылетам в Приморье и на Камчатке.

Экипажи противолодочных самолетов Ил-38 отработали задачи по максимальной продолжительности нахождения в воздухе, а также прохождению курса над местностью без ориентиров, пилотированию без наземных радиотехнических средств навигации и ночные полеты в сложных погодных условиях. Главной задачей на учениях был поиск, определение и слежение за подводными лодками условного противника, для этого экипажи применяли современные комплексы гидроакустического и радиолокационного обнаружения.

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Алексей Громов
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