Авиация ТОФ начала охоту за подлодками «противника»

Владивосток, 17 января. Противолодочная авиация Тихоокеанского флота приступила к тренировочным вылетам в Приморье и на Камчатке.

Экипажи противолодочных самолетов Ил-38 отработали задачи по максимальной продолжительности нахождения в воздухе, а также прохождению курса над местностью без ориентиров, пилотированию без наземных радиотехнических средств навигации и ночные полеты в сложных погодных условиях. Главной задачей на учениях был поиск, определение и слежение за подводными лодками условного противника, для этого экипажи применяли современные комплексы гидроакустического и радиолокационного обнаружения.