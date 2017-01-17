Многополярность и мессианство: почему США не хотят единого фронта борьбы с ИГИЛ

17 Января 2017 14:22 54

В 2016 году проблема международного терроризма приобрела системный характер потому, что мировому сообществу так и не удалось по-настоящему сплотиться для борьбы с ним. Об этом сегодня на пресс-конференции, посвященной итогам ушедшего года, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

То, что мир так и не сумел объединиться для борьбы с международным терроризмом, Лавров объясняет двумя причинами. Во-первых, определенную роль сыграло противостояние между теми, кто все еще цепляется за отжившую свое концепцию монополярного мира, и сторонниками мира многополярного. Во-вторых, в базовых принципах внешней политики различных государств сейчас наблюдаются серьезные расхождения. Одни государства действуют на международной арене, опираясь на прагматизм и свои ясно понимаемые национальные интересы. Другие — склонны к «мессианству» и стремлению «распространять свои ценности по всему миру, причем в том виде, как они сложились у этой группы государств».

Хотя, конечно же, господин Лавров не указывает, кого конкретно он имеет в виду под сторонниками монополярного мира и мессианской внешней политики, не будет большим предположением сказать, что речь идет о США и их союзниках. Политолог Сергей Михеев считает, что Вашингтон за прошедший год сделал больше всего, чтобы подорвать и саботировать единый фронт противостояния международному терроризму.

«Именно американцы объявили борьбу с международным терроризмом приоритетом своей внешней политики и призвали весь мир противостоять ему. Действительно, если бы с участием США была создана коалиция стран, работающих на равноправной основе и координирующих свои действия, то борьба с международным терроризмом была бы куда как более эффективной. Тем не менее на деле США ведут двойную игру. Как мы видим, американцы не хотят сотрудничать, к примеру, с Россией в деле борьбы с терроризмом на Ближнем Востоке. Объяснение этому можно найти достаточно просто: США и не хотят бороться ни с каким терроризмом», — заявил Михеев корреспонденту Федерального агентства новостей.

Под предлогом борьбы с терроризмом, продолжает политолог, США решают на Ближнем Востоке совершенно иные проблемы. Если бы американская политика велась более открыто и честно, то с Вашингтоном уже можно было бы договориться по ряду ключевых вопросов.

«Конечно, одно это не уничтожило бы международный терроризм в корне, но серьезно ослабило бы его. Другие, связанные с этим задачи — к примеру, задача политического урегулирования в Сирии — также решалась бы гораздо быстрее. Между тем сейчас американцы попросту используют международный терроризм как предлог для оправдания своей экспансии. Даже сами американские СМИ отмечают это в последнее время. Отсюда, скажем, все утечки о том, что Джон Керри в свое время на переговорах рассматривал ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация — прим. ФАН) в качестве союзника в деле свержения режима Башара Асада», — подводит итог Михеев.