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Происшествия

Трое рабочих погибли при странных обстоятельствах на магнитогорском заводе

17 Января 2017 14:08
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Трое рабочих погибли при странных обстоятельствах на магнитогорском заводе

Челябинск, 17 января. Тела трех рабочих обнаружены на газоопасном участке доменной печи в Магнитогорском металлургическим комбинате в Челябинской области. Гибель мужчин также подтвердил представитель ММК.

Как сообщили в региональном СУ СКР, по предварительной версии, трое рабочих отравились угарным газом, сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки, впоследствии будет дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц, передает информационное агентство Ura.ru.

Напомним, ранее сообщалось, что в Шадринске возбуждено уголовное дело по факту смерти четырех человек в результате отравления угарным газом в жилом доме.

Тимур Румянцев

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