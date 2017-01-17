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Общество

Суд допросил экс-командира батальона «Север» по делу об убийстве Немцова

17 Января 2017 13:40
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Суд допросил экс-командира батальона «Север» по делу об убийстве Немцова

Москва, 17 января. Экс-командир батальона «Север» Алибек Делимханов, являющийся свидетелем по делу об убийстве Бориса Немцова, заявил,  что не отправлял в командировки в Москву Заура Дадаева.

Заур Дадаев, обвиняющийся по делу об убийстве политика Бориса Немцова, не отправлялся экс-командиром батальона «Север» Алибеком Делимхановым в командировки в российскую столицу с августа 2014 по март 2015. Об этом заявил Делимханов во время дачи показаний в московском суде.

По словам свидетеля, он лично знаком только с Дадаевым, остальных предполагаемых исполнителей убийства бывший командир не знает. Как сообщала Газета.Ru ранее, Немцов был застрелен в ночь на 28 февраля 2015 года. Следствие считает, что предполагаемым заказчиком убийства стал экс-офицер «Севера» Руслан Мухудинов, находящийся в международном розыске.

Ирина Селезнева

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