BMW снимет с продажи в России пять моделей из-за ЭРА-ГЛОНАСС

17 Января 2017 13:42 50

Москва, 17 января. Компания BMW объявила о прекращении поставок в Россию пяти моделей.

Как рассказали в пресс-службе российского офиса BMW, сокращение ассортимента связано с необходимостью сертификации автомобилей под требования системы экстренного оповещения о ДТП ЭРА-ГЛОНАСС. Представитель компании Полина Ветрова отметила, что из модельного ряда исчезнут только пять автомобилей. Все остальные модели сертифицированы под ЭРА-ГЛОНАСС и будут ввозиться в Россию в 2017 году.

Как пишет Газета.Ru, в Россию не будут поставляться 5-series GT, седан M3, 4-series кабриолет (включая M4 кабриолет), 6-series кабриолет (включая M6 кабриолет), гибрид i8.

Как передавал «360° Подмосковье», новый дистрибьюторский центр BMW появится в Подмосковье.