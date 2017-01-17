Донбасс стал основной темой встречи Порошенко с главой Китая

Давос, 17 января. Президент Украины Петр Порошенко встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом проинформировала во вторник пресс-служба администрации украинского президента.
В ходе переговоров Порошенко выразил надежду на то, что Китай будет способствовать мирному урегулированию военного конфликта в Донбассе. Стороны также договорились о взаимодействии в рамках Совбеза ООН.
Напомним, ранее стало известно о том, что Вооруженные силы Украины выпустили 178 мин по населенным пунктам, которые контролирует Донецкая народная республика.
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