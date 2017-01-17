Кабмин РФ направит 1,5 млрд рублей на субсидии для легкой промышленности

Москва, 17 января. Постановление о предоставлении легкой промышленности субсидий на 1,5 млрд рублей во вторник подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Как рассказал глава российского кабмина на совещании по обеспечению социально-экономическом развития РФ в 2017 году, благодаря выделенным средствам будет снижена кредитная нагрузка и повышена рентабильность производства в отрасли, а также уменьшена себестоимость продукции. Медведев добавил, что в 2017 году правительство намерено докапитализировать Фонд развития промышленности.

Как рассказал ранее «Известиям» замминистра Василий Осьмаков, Минпромторг прогнозирует активный рост промышленности на 2017 год. По его словам, темпы роста составят 1,6–2%. Наиболее интенсивно растущими сферами промышленности будут машиностроение, текстиль и химическое производство.

Ранее стало известно, что правительство выделит 107,5 млрд рублей в рамках плана поддержки экономики на 2017 год.