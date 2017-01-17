Путин поручил рассмотреть вопрос о создании Дома национальных литератур в Москве

17 Января 2017 13:34 53

Москва, 17 января. Президент Российской Федерации Владимир Путин по результатам совместного заседания Совета по культуре и искусству и Совета по русскому языку распорядился изучить вопрос о создании Дома национальных литератур на базе Литературного института имени Горького. Соответствующее поручение опубликовано на официальном сайте Кремля.

Согласно сообщению на сайте Кремля, российскому правительству совместно с правительством Москвы необходимо рассмотреть вопрос о создании в столице на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Литературный институт имени А.М. Горького» Дома национальных литератур.

Отметим, что данное заседание прошло 2 декабря минувшего года.

Также в сообщении говорится о том, что доклад по этому вопросу должен быть предоставлен до 31 марта 2017 года. Сообщается, что ответственными назначены глава правительства России Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин.