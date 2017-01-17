Долой уныние! Российские ученые обнаружили ген депрессии

Санкт-Петербург, 17 января. Ученые из Института цитологии и генетики Новосибирска обнаружили ген, который отвечает за развитие у человека депрессии, сообщает пресс-служба научного учреждения.

Как говорится в релизе, специалисты нашли ген, участвующий в контроле депрессии. Голландские ученые подтвердили результат на выборке людей: это позволяет считать итоги работы российских ученых достоверными.

Как сообщает «Политика сегодня», для его выявления гена специальная программа изучила данные около двух тысяч человек.