Халатность врача скорой помощи из Мурома стоила жизни трехлетней девочке

Владимир, 17 января. Следственные органы во Владимирской области подвели итоги расследования по делу о гибели трехлетней девочки Марины в машине скорой «Муромской станции медицинской помощи». Сотрудники следственного управления Следственного Комитета России по Владимирской области уверены, что в данном случае речь идет о врачебной халатности, которая привела к гибели ребенка.

Маленькая Марина умерла 7 декабря 2015 года. По данному делу следствию пришлось проделать большую работу, собрав воедино результаты опроса более 20 свидетелей и показания целого ряда экспертиз.

Как оказалось, получив вызов в деревню Молотицы к задыхающейся от запущенного ларингита девочке врач-педиатр МУЗ «Муромская станция медицинской помощи» допустила целый ряд грубейших ошибок. Так, скорая помощь отправилась в путь без кислородного аппарата, а по дороге съездила заправиться, из-за чего время в пути к пациенту было превышено на 39 минут.

Без кислородного аппарата девочке могла помочь только операция интубации с проникновением в трахею, однако оказалось, что опытная врач скорой практически не умеет ее делать — она сама признала это в ходе следствия. Скорая попыталась доставить ребенка в реанимацию в ближайшей больнице, однако ребенок умер в дороге.

Дело вместе с обвинительным заключением будет направлено в суд.