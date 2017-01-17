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Скорым могут разрешить таран мешающих проезду автомобилей
Общество

Скорым могут разрешить таран мешающих проезду автомобилей

Сегодня 13:29
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Скорым могут разрешить таран мешающих проезду автомобилей

Москва, 17 января. В Минздраве РФ обсуждают инициативу, по которой каретам скорой помощи разрешается таранить мешающие проезду машины. Об этом сегодня заявила замминистра здравоохранения Татьяна Яковлева.

По ее словам, в ведомстве в настоящее время раздумывают над изменением законодательства, по которому «неотложки» могли бы таранить автомобили, если они создают помехи проезду бригады скорой к пациенту. Кроме того, специалисты обсуждают вопрос об ужесточении ответственности для лиц, препятствующих работе медиков. 

«Если скорую не пропустили, это просто не неумышленное убийство, а я бы сказала, что это умышленное убийство. Потому что как можно не пропустить скорую, тем более реанимацию, которая идет с сигнальными маячками», — передает слова Яковлевой ТАСС.

Напомним, ранее в одном из дворов Петропавловска-Камчатского водитель иномарки не пропустила на экстренный вызов скорую помощь, которая спешила к 21-летнему юноше. Молодой человек умер, не дождавшись медиков.

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Ксения Тасманова
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